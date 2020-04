Cidades Goiás tem 335 confirmações do novo coronavírus Estado continua com 16 mortes registradas e ainda existem 5.207 casos suspeitos em investigação. Outros 1.892 já foram descartados e ainda tem 110 casos amostras em análise

Goiás chegou a 335 casos confirmados do novo coronavírus nesta sexta-feira (17), 17 a mais que o registrado na quinta (16). Segundo o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Estado mantém o mesmo número de mortes informadas ontem: 16. No Estado, há 5.207 casos suspeitos em investigação. Outros 1.892 já foram descartados. No Laboratório Central de Saúde P...