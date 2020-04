Mais uma morte causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) foi confirmada em Goiás. Nesta sexta-feira (24), o registro do 24º óbito ocorrido em decorrência da infecção (Covid-19) no Estado foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e pelo Ministério da Saúde (MS). O número de casos com diagnóstico confirmado para a doença também aumentou, chegando a 486, o que corresponde a 33 a mais do que no dia anterior. A taxa de letalidade é de aproximadamente 4,94%.

O local de residência da 24ª vítima segue em investigação. Inicialmente, o domicílio apontado pelo governo estadual foi a cidade de Goiás, informação que foi alterada no fim da tarde pela SES-GO. Em suas páginas em redes sociais, a prefeitura do município apontou o erro e informou que há apenas um caso suspeito em investigação, sem nenhuma confirmação em pacientes em tratamento ou mortos. A informação também foi negada à reportagem pelo secretário municipal de Saúde local, João Batista Neto.

Os demais óbitos ocorreram em 11 municípios, sendo 1 em Aparecida de Goiânia, 1 em Goiandira, 2 em Goianésia, 11 em Goiânia, dois em Luziânia, um em Paraúna, um em Planaltina de Goiás, um em Pires do Rio, um em Professor Jamil, um em Rio Verde e um em Valparaíso de Goiás. A maior parte das vítimas tinha mais de 60 anos. Duas mortes suspeitas ainda são investigadas, sendo uma em Araçu e outra em Goiânia. A doença já foi descartada como causa da morte de 33 pessoas.

Segundo dados da Saúde estadual, cinco pessoas que não resistiram à doença tinham 80 anos ou mais, 10 tinham entre 70 e 79 anos e quatro tinham de 60 a 69 anos. Uma vítima tinha entre 50 e 59 anos, duas tinham entre 40 e 49 e duas estavam na faixa de 30 a 39 anos.

Casos confirmados

Até o momento, há 49 municípios com casos confirmados de Covid-19, segundo a SES-GO, e um caso de onde ainda não se sabe o local de residência do paciente. Dos 486, são 252 homens e 234 mulheres. A capital concentra mais da metade dos casos, com 267 registros.

No início da noite, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia divulgou boletim epidemiológico com um número ainda maior, com 273 confirmações. Em seguida, está Anápolis, com 38 registros – SMS local informa 39. Em terceiro lugar, está Goianésia, com 27.

Há 7.103 casos suspeitos em investigação e 102 amostras coletadas estão em análise.