Cidades Goiás tem 305 novos casos de Covid-19 Estado soma 5.874 mortes provocadas pela doença

Goiás registrou 305 novos casos de Covid-19 neste domingo (8). De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), há 261.435 casos de doença no território goiano. No entanto, 252.260 conseguiram se recuperar. Por outro lado, o Estado soma 5.874 mortes provocadas pela doença. O número é o mesmo divulgado no sábado (7). Há 232 óbitos suspeitos que estão em invest...