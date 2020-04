Goiás tem 304 casos confirmados do novo coronavírus. O dado foi apresentado esta tarde pelo Ministério da Saúde e mostra o acréscimo de 20 casos nesta quarta-feira (15). Até ontem, o estado mantinha 284 confirmações da infecção pelo SARS-Cov-2. A atualização estadual, com os detalhes das cidades que apresentaram aumento de casos deve ser publicada em instantes pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO).

Os números nacionais passaram de 25.262 para 28.320, com aumento de 3.058 novas confirmações. Considerando mortes, o número saltou de 1.532 para 1.736, com mais 204 registros. Goiás, segundo o dado do Ministério da Saúde continua com 15 registros de mortes, sendo sete deles em Goiânia, dois em Luziânia, e um em outras seis cidades que são: Aparecida de Goiânia, Goiandira, Paraúna, Pires do Rio, Rio Verde e Valparaíso de Goiás.