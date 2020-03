Cidades Goiás tem 3 casos confirmados do novo coronavírus Todos os pacientes são mulheres e teriam contraído o vírus no exterior. Caiado anuncia medidas emergenciais para conter avanço da doença

Atualizado às 16h39 Goiás tem três casos confirmados do novo coronavírus, sendo dois em Goiânia e um em Rio Verde. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira, dia 12, pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) em reunião com gestores da imprensa goiana e representantes de órgãos estaduais para esclarecer as medidas emergenciais que serão adotadas pelo Estado para c...