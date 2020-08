Pela oitava vez neste mês, Goiás ultrapassa a marca de 3 mil casos confirmados em 24 horas. No boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) nesta terça-feira (25), 3.693 novas confirmações foram inseridas na plataforma de contagem dos dados e a soma total é de 122.646. Já o total de mortes passou de 2.758 para 2.839, com mais 81 registros.

A SES-GO ainda informou no boletim desta terça que o total de pessoas recuperadas é de 112.586, mas que ainda existem outros 184.571 casos suspeitos em investigação. Outros 92.159 já foram descartados. De acordo com os dados da pasta, até agora, mais de 12 mil pessoas que testaram positivo declararam algum tipo de comorbidade, sendo a cardiopatia a mais comum, com mais de 5 mil casos.

Considerando apenas os óbitos, a SES-GO informou que Goiás tem 2.839 registros confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,31%. Existem, ainda, 177 mortes consideradas suspeitas que estão em investigação para verificar a possível relação com o vírus. Até agora já foram descartadas 1.123 mortes suspeitas nos municípios goianos depois de exames laboratoriais.