Goiás registrou mais 2.134 testes positivos nas plataformas de contagem de dados do coronavírus (Sars-CoV-2) nas últimas 24 horas. Com isso o estado passa a ter, nesta quarta-feira (14), 232.566 confirmações da doença. O total de recuperados também registrou aumento, passando de 220.879 para 222.786 desde ontem.

Entre as confirmações, as mulheres são maioria, com mais de 123 casos. Os homens somam cerca de 109 mil. De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), O estado ainda investiga 231.382 casos e já descartou 169.747 outros testes depois de exames laboratoriais.

Considerando apenas as mortes pela doença em Goiás, o total de casos chegou a 5.261 nesta quarta, com 50 novos casos inseridos na contagem desde ontem. Isso significa que a taxa de letalidade é de 2,26%. Entre as mortes, os homens são maioria. Eles somam 3.098 casos e elas, 2.163.

Os idosos continuam sendo principais vítimas, com 3.955 casos até agora. Entre os adultos, com idades entre 20 e 59 anos, Goiás já registrou 1.286 mortes. Já crianças e adolescentes somam 20 casos. Os dez outros registros não possuem idade confirmada. A SES-GO informou que 233 ainda estão em investigação.