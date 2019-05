Cidades Goiás tem 221 mil inscritos para o Enem 2019 Boleto pode ser pago até dia 23 de maio no valor de 85 reais. Um total de 114.685 participantes de Goiás ainda precisa efetuar o pagamento dentro deste prazo para confirmar participação no exame. No ano passado, 190.587 estudantes se inscreveram para o Exame

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 registrou 221.399 inscritos em Goiás. As inscrições terminaram na última sexta-feira, 17, mas os participantes têm até o dia 23 de maio para pagar a taxa, no valor de R$ 85. Um total de 114.685 participantes de Goiás ainda precisa efetuar o pagamento dentro deste prazo para confirmar participação no exame, de acordo com balanço p...