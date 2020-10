Goiás tem, nesta quarta-feira (7), 224.181 casos de doença causada pelo coronavírus (Sars-CoV-2). Destas, 213.188 já se recuperaram da infecção. A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) informou no boletim desta tarde que ainda existem 226.535 casos suspeitos em investigação e que outros 164.093 casos foram descartados depois de análises laboratoriais.

A SES-GO também detalhou no boletim que, do total de infectados, 105.718 são do sexo masculino, o que representa 47,1% dos casos, e 118.424 pessoas do sexo feminino que também testaram positivo. Elas representam 52,8% dos casos. A idade mais afetada até agora continua sendo de pessoas entre 30 e 39 anos, com 54.313 casos até agora.

Considerando apenas as mortes por Covid-19, a SES-GO informou que nesta quarta o total chegou a 5.020. Isso significa uma taxa de letalidade de 2,24%. A pasta também informou que existem 260 óbitos suspeitos que estão em investigação.