Cidades Goiás tem 160 cidades com índice de isolamento abaixo de 50% Apenas 85 municípios do Estado conseguem manter o índice de isolamento acima dos 50%, patamar mínimo para lidar com a Covid-19

Atualizada às 23h07 Das 246 cidades goianas, 160 estão com dificuldade para atingir o índice de isolamento acima de 50% nos dias úteis. Levantamento feito pelo POPULAR com base em informações de monitoramento por telefonia móvel mostra que na semana passada apenas 85 conseguiram manter a média deste indicador acima do porcentual considerado o mínimo para impedir que o p...