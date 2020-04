O Ministério da Saúde anunciou na última segunda-feira (27) a habilitação de 139 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o combate ao novo coronavírus em Goiás. De acordo com os dados da portaria, divulgada nesta terça-feira (28), Goiás foi o quarto Estado que mais habilitou leitos críticos junto ao MS para receber verba federal. As vagas e o recurso, que totaliza cerca de R$ 20 milhões, estão distribuídos entre oito unidades hospitalares.

O Estado ficou atrás de São Paulo, com 740 UTIs habilitadas; de Pernambuco, com 251; e do Ceará, com 180. O custeio será em caráter emergencial pelo prazo de 90 dias, mas pode ser prorrogado.

“Agora a gente vai ter o leito e a remuneração federal para pagar o leito. Isso diminui o ônus do Estado”, explicou o titular da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), Ismael Alexandrino.

Entre os hospitais contemplados em Goiás há unidades públicas e privadas. As unidades particulares recebem por vagas ofertadas para o Sistema Único de Saúde (SUS). “Estes são leitos que a gente já vinha trabalhando no planejamento para ampliar o uso deles no SUS. Alguns não existiam”, disse o secretário.

Goiânia concentra a maior parte dos leitos. São 30 na Maternidade Célia Câmara (R$ 4.320.000), 20 no Hospital de Urgências de Goiânia (R$ 2.880.000), 12 no Hospital Ismael Queiroz (R$ 1.728.000) e 10 no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (R$ 1.440.000).

Na região metropolitana, o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (Hmap), também com 30 leitos, receberá R$ 4.320.000. No interior, foram contemplados: o Hospital Municipal Porangatu, com R$ 2.160.000 por 15 leitos; o Hospital Nasr Faiad, com R$ 1.728.000 por 12 leitos; e o Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho, com R$ 1.440.000 por 10 leitos.

O superintendente de Atenção Integral à Saúde da SES, Sandro Rodrigues, destaca que os 139 leitos são novos e deverão ser acrescidos no total que já vem sendo ofertado pelo Sistema Único de Saúde. Para ele, a medida contribui para reduzir a taxa de ocupação das UTIs em Goiás para o enfrentamento do novo coronavírus. Reportagem publicada m nonteo POPULAR mostrou que 73% das unidades críticas do Estado dedicadas para atender pacientes com Covid-19 estão ocupadas.

“Já existia uma previsão de suporte federal. Então, o financiamento tripartite entra em cena. O MS vai repassar cerca de R$ 1.600 por leito. Via de regra, este valor não paga uma diária de UTI para esses pacientes, que custa em média R$ 2.200”, disse o superintendente, que preferiu não precisar datas para que eles sejam liberados. “Todos os hospitais estão em ritmo acelerado para se organizarem, caso ainda não estejam prontos”, afirmou.

Fundo

O repasse dos recursos está previsto no artigo terceiro da portaria publicada pelo MS. O documento diz que “o Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do montante estabelecido ao Fundo Municipal de Saúde de Goiás”. O valor deverá ser pago pelo MS “em parcela única, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.”

“Parece ter havido erro na escrita da portaria, porque esse fundo não existe. Já notificamos o MS”, explica o superintendente.

Rodrigues também destaca que algumas unidades com leitos aprovados pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) não foram contempladas. Ficaram de fora os leitos de todos os hospitais de campanha previstos no Estado, do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol) e do Hospital de Doenças Tropicais (HDT).