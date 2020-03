Pelo menos 13 casos de novo coronavírus estão confirmados em Goiás. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) divulgados nesta quarta-feira (18), o teste de 12 pacientes tiveram resultado positivo para a doença (Covid-19) responsável pela pandemia que está paralisando as atividades em boa parte do mundo, inclusive no Brasil. O 13º caso, que não aparece na contagem oficial do governo do Estado, é o diretor de Articulação Política da Assembleia Legislativa de Goiás, Joel de Sant’Anna Braga Filho.

O maior número de confirmações ocorre em Goiânia, com 6 casos; Rio Verde soma 3 pacientes e Anápolis 2. Aparecida de Goiânia e Jataí passaram a integrar a lista, com 1 caso confirmado cada. De acordo com o boletim, o número de análises saltou de 162 para 230. A secretaria não divulgou os casos descartados.

O caso de Joel deverá ser contabilizado em Goiânia, onde reside. O diretor de Articulação é irmão do ex-ministro das Cidades, Alexandre Baldy e está internado no Hospital Anis Rassi (leia mais na página 10). O exame foi feito pela rede particular e o resultado, até a tarde desta quarta-feira, não havia sido repassado à secretaria estadual.

Os demais casos de Goiânia são: uma mulher de 38 anos que viajou para a Itália; outra, de 31, que esteve nos Estados Unidos; duas idosas, uma de 72 anos e outra de 61; e um homem de 47. Todos estão em isolamento domiciliar, se recuperando dos sintomas.

Na manhã desta quarta-feira, Aparecida de Goiânia confirmou o primeiro caso de coronavírus. A secretaria de Saúde do município informou que trata-se de uma mulher de 34 anos, que mora no Setor dos Afonsos e estava em viagem para os Estados Unidos no mês de fevereiro. No último dia 15 de março, ela procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Buriti e foi encaminhada para o Hospital de Doenças Tropicais (HDT), onde passou por exames. Com sintomas leves e estável, a mulher está em isolamento domiciliar e é acompanhada pela vigilância epidemiológica do município.

Após a confirmação do primeiro caso, o prefeito em exercício de Aparecida, Veter Martins, decretou estado de emergência no município, com restrições que seguem a determinação do governo estadual. As medidas para conter o avanço do vírus foram anunciadas em uma coletiva de imprensa virtual, transmitida pela internet, ao lado do secretário municipal de Saúde, Alessandro Magalhães.

Entre os principais destaques está a suspensão das férias dos profissionais de saúde por 90 dias. A medida tem como objetivo reforçar o atendimento nas unidades, assim como o achamamento de novos prestadores de serviços em saúde.

O primeiro caso registrado em Jataí, de acordo com a prefeitura da cidade, trata-se de uma mulher de 52 anos que mora na Espanha e está na cidade visitando familiares. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Bandeira, a paciente buscou o hospital depois que a família comunicou que ela apresentava sintomas. Ela foi internada no domingo (15) e, com a melhora do quadro, foi liberada na segunda-feira (16) para ficar em isolamento domiciliar.

Em Rio Verde, três casos foram confirmados até o momento. São três mulheres, entre 40 e 60 anos, e estão em isolamento domiciliar se recuperando dos sintomas. Na noite desta terça-feira (17), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou que o quadro clínico das três era considerado leve.

A primeira paciente, uma médica que teria transmitido o coronavírus para as outras duas, deve ter alta do isolamento domiciliar no domingo.

Anápolis segue com 2 confirmações, de acordo com o boletim divulgado na tarde desta quarta-feira. O município registra 22 casos suspeitos e 10 descartados.

Número de mortes chega a 4 no Brasil

A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo confirmou na noite desta quarta-feira, 18, mais uma morte por coronavírus no Estado, elevando assim para quatro o total de óbitos pela doença no Estado e no País (somente São Paulo já registrou vítimas fatais).

A pasta também informou que, somente nas últimas 24 horas, foram confirmados 76 novos casos da doença no Estado. Com isso, passou para 240 o número de registros da covid-19 em território paulista.

De acordo com a secretaria, as três mortes confirmadas nesta quarta são de três homens idosos, com comorbidades e idades de 65, 81 e 85 anos. Todos foram atendidos em um hospital privado da capital. O paciente de 81 anos é morador do município de Jundiaí e os demais, de São Paulo.

O primeiro óbito do Estado foi confirmado nesta terça-feira, 17. O paciente também era homem, tinha 62 anos e sofria de diabetes e hipertensão.

Com as confirmações nessas últimas quatro cidades, a secretaria registra pela primeira vez casos da doença em municípios do interior. O Estado de SP também registra 5.334 suspeitas de covid-19 em investigação.

Sem atualização

O Ministério da Saúde informou nesta quarta, 18, que a plataforma que atualiza casos do novo coronavírus no País passa por “modernizações”. Por isso, a pasta justifica que os números de pessoas com suspeita e morte decorrentes do Covid-19 ainda não foram divulgados. O ministério também não informou quando divulgará os dados.

“Tão logo esteja concluído este processo, os dados serão atualizados. Informaremos em tempo oportuno”, diz o texto divulgado pela assessoria.

Segundo a última atualização feita pela plataforma, que no final da tarde desta terça-feira, 17, havia registro de cerca de 9 mil casos suspeitos, quase 300 casos confirmados e uma morte. Nesta quarta, houve informações de pelo menos outras duas mortes na cidade de São Paulo decorrentes do novo coronavírus. O dado foi divulgado pela operadora Prevent Senior.(AE)