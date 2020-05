Cidades Goiás tem 117 cidades sem UTIs públicas para tratar Covid-19 Municípios não têm suporte avançado de saúde para casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 pelo SUS. Ao todo, há 181 leitos específicos distribuídos em 7 regionais que atendem 129 cidades

Dos 246 municípios de Goiás, 117 (47,5%) não possuem cobertura regional de leitos de unidade de terapia intensiva (UTIs) pelo Sistema Único de Saúde (SUS) específicos para pacientes suspeitos ou confirmados com o novo coronavírus (Sars-CoV-2). As UTIs estão distribuídas em 7 das 18 regionais de saúde do Estado (veja quadro). Elas somam 181 em 13 hospitais e se concentram...