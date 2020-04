A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) atualizou o boletim epidemiológico do novo coronavírus no início da tarde deste domingo (5). Goiás tem atualmente 115 casos confirmados de Covid-19, com 3 mortes, por critério laboratorial. Quatro óbitos suspeitos aguardam o resultado dos exames pelo Laboratório Central (Lacen).



O número de casos suspeitos subiu para 2138 e o de descartados soma 1.205. De acordo com informações da SES, 10 mortes que tinham Covid-19 no atestado de óbito tiveram o diagnóstico de coronavírus descartado após o resultado do exame.



O óbito confirmado recentemente é o da técnica de laboratório Adelita Ribeiro, de 38 anos, que morreu na manhã desta sábado (4) no Hospital do Coração, em Goiânia. Também perderam a vida em consequência da Covid-19 um idoso de 87 anos, que morava na capital, e uma idosa de 66 anos moradora de Luziânia, no Entorno do Distrito. Federal.



Há, atualmente, 4 mortes sob investigação. Elas ocorreram em Araçu (1), Bonfinópolis (1), Goiânia (1) e Mineiros (1).



Municípios

Entre os 115 infectados, 66 são homens e 49 mulheres.As confirmações estão distribuídas em 20 municípios: Goiânia (73), Águas Lindas (1), Anápolis (8), Aparecida de Goiânia (1), Jataí (3), Goianésia (1), Rio Verde (8), Catalão (1), Valparaíso (5), Silvânia (1), Luziânia (1), Itumbiara (2), Paranaiguara (1), Trindade (1), Cidade Ocidental (1), Campestre (1), Senador Canedo (1), Bom Jesus de Goiás (1), São Luís dos Montes Belos (1), Nova Veneza (1). O município de residência de 2 pacientes constam no boletim como ignorado.

Para tentar conter o crescimento da doença no Estado, o governador Ronaldo Caiado prorrogou a quarentena até o dia 19 desse mês. Já as aulas em escolas, faculdade e universidades das redes pública e privada estão suspensas até o dia 30 de abril.



Internações