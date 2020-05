Com mais dez confirmações nas últimas 24 horas, Goiás chega a 95 mortes pelo novo coronavírus. O dado foi apresentado no boletim divulgado nesta sexta-feira (22) pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO). O informativo ainda diz que o número de pessoas que testaram positivo para a infecção pelo SARS-Cov-2 passou de 2.155 para 2.333, com 178 novos registros neste mesmo período.

De acordo com a SES-GO, O Estado ainda tem 17.003 casos suspeitos em investigação. Outros 6.932 já foram descartados e 93 amostras ainda estão em análise no Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO). Além das 95 mortes confirmadas, a pasta acrescentou que investiga outros 19 casos. Já foram descartadas 199 mortes em diversos municípios goianos que, inicialmente, eram suspeitas de terem o coronavírus como causa.

O boletim desta sexta também informa que do total de infectados com teste positivo, 1.195 são mulheres e 1.138, homens. Considerando comorbidades dos pacientes, verificou-se que 277 têm algum problema cardiovascular, 169 possuem diabetes, 103 com problemas respiratórios e 31 tem algum tipo de imunossupressão.

A SES-GO também tem informado em todos os boletins que os dados são atualizados diariamente e que podem apresentar diferenças por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.