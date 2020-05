Goiás tem nesta terça-feira (19) 1.846 casos confirmados do novo coronavírus, 108 a mais do que o anunciado na segunda-feira (18). Com a atualização, Goiás tem 73 mortes, duas a mais do que ontem. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), 15.659 casos ainda seguem em apuração e 5.352 já foram descartados. Outras 131 amostras estão em análise no Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO).

Considerando o sexo dos infectados, a SES-GO informou que 937 são mulheres e 909 homens. Pela análise etária, o boletim mostra que o maior índice de infecção está entre pessoas com idades entre 30 e 39 anos, com 461 casos. Em seguida aparecem 420 confirmações de pacientes com idades entre 40 e 49 anos. Logo depois temos 286 casos de pessoas infectadas com idades entre 50 e 59 anos. Em quarto lugar, pacientes com idades entre 20 e 29 anos somam 284 casos.

Pacientes com idades entre 60 e 69 anos chegaram até agora a 165 casos. Depois, temos 92 casos de pacientes com idades entre 70 e 79 anos. Até agora, 45 pessoas com mais de 80 anos testaram positivo para a Covid-19 e outras 36 com menos de dez anos de vida também tiveram resultado positivo. Por fim, 35 pessoas com idades entre 15 e 19 anos também entraram na lista da SES-GO, assim como outros 22 adolescentes, com idades entre 10 e 14 anos.

A SES-GO também informou que, até agora, 88 cidades goianas têm caos confirmados do novo coronavírus, em 115 possuem apenas casos suspeitos e outras 88 ainda não tiveram registro da infecção pelo vírus SARS-Cov-2.