Goiás tem 282.740 testes positivos de coronavirus (Sars-CoV-2) nesta quarta-feira (2). Nas últimas 24 horas foram 1.713 novos casos inseridos nas plataformas de contagem. No boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), do total de confirmações até agora, 272.143 pessoas já se recuperaram. No Estado ainda existem 248.435 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados 196.770 casos depois de exames laboratoriais.

Considerando as mortes pela doença, o total chegou a 6.389 e isso faz com que a taxa de letalidade seja de 2,26%. Entre as vítimas, 3.754 são do sexo masculino e 2.635, do sexo feminino. A SES-GO informou também que ainda existemutros 238 óbitos suspeitos que estão em investigação para verificar a possível relação com o vírus.