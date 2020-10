Goiás passou dos 240 mil casos de coronavírus (Sars-CoV-2) nesta terça-feira (20). Com mais 1.361 novas confirmações da doença, o número passou de 239.054 para 240.415. O Estado ainda tem o registro de 230.554 pessoas que estão recuperadas da infecção, mas ainda investiga 237.902 suspeitas de infecção. Até agora, 174.081 já foram descartados.

O total de mortes pela doença chegou a 5.444 com mais 43 casos inseridos na plataforma de contagem nas últimas 24 horas. Os idosos continuam sendo as principais vítimas, com mais de 70% do total. A cardiopatia também continua como a principal comorbidade entre as vítimas, com 1,9 mil pessoas apresentando alguma doença do coração.