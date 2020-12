Com mais 1.297 registros de Covid-19 em Goiás nas últimas 24 horas, o estado passa a ter 302.444 casos da doença confirmados desde o início da pandemia. Destes, 291.441 são pessoas que já se recuperaram da infecção causada pelos vírus Sars-CoV-2. Ainda existem 254.561 casos suspeitos que seguem em investigação. A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) já descartou 204.798 casos.

A SES-GO também informou que, do total, 141.544 pessoas infectadas são do sexo masculino, que corresponde a 47%. Os outos 53% de testes positivos são de pessoas do sexo feminino, o que representa 160.863 mulheres contaminadas desde o início da pandemia no estado.

Considerando apenas as mortes causadas pela doença, o boletim desta tarde mostra que ocorreram mais 17 registros de óbitos nas últimas 24 horas, elevando o total de vítimas para 6.685. Com isso, a taxa de letalidade é de 2,21%. Ao todo, 3.916 homens morreram pelas complicações da doença. O total de mulheres mortas vítimas da Covid-19 é de 2.769 até esta terça-feira (22). Ainda existem 205 óbitos suspeitos que estão em investigação.