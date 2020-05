O número de casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) em Goiás chegou a 1.027 nesta quinta-feira (7). Dos 68 municípios com casos registrados da doença, aqueles com mais de 10 casos da doença são: Goiânia (547), Aparecida de Goiânia (71), Anápolis (51), Goianésia (29), Jataí (26), Valparaíso de Goiás (25), Rio Verde (20), Trindade (20), Itumbiara (19), Senador Canedo (18), Águas Lindas de Goiás (17), Luziânia (15) e Planaltina (12) (confira a lista complexa abaixo).

De acordo com o informe diário do Ministério da Saúde desta quarta-feira, o Estado contava com 45 casos confirmados da doença. Porém, no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) nesta quinta o número de óbitos foi corrigido para 44. O motivo é que havia casos duplicados na contabilização da pasta.

Em Goiânia o número de casos confirmados divulgados pela SES-GO nesta quinta é diferente do número de casos confirmados divulgados pela Secretaia Municipal de Saúde (SMS) da capital. Enquanto no boletim do Estado são 547 casos confirmados, no boletim municipal são 601. A SMS ainda não informou o porque da discrepância nos números.

No Estado, há 10.555 casos suspeitos em investigação. Outros 3.312 já foram descartados. No Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 191 amostras em análise. Há 38 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartados 89 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Internações

Há 44 casos confirmados internados, sendo que 26 estão em unidades públicas da rede estadual e 18 na rede privada, de acordo com dados da Associação dos Hospitais Particulares de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg).

Há ainda 89 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados; destes, 59 estão na rede pública e 30 na rede privada. Nesta quarta-feira (6), o Estado ultrapassou a marca dos mil casos. A informação foi divulgada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) através das redes sociais.

Confira a lista dos 68 municípios goianos com casos confirmados do novo coronavírus nesta quinta-feira (7):

Goiânia (547)

Aparecida de Goiânia (71)

Anápolis (51)

Goianésia (29)

Jataí (26)

Valparaíso de Goiás (25)

Rio Verde (20)

Trindade (20)

Itumbiara (19)

Senador Canedo (18)

Águas Lindas de Goiás (17)

Luziânia (15)

Planaltina (12)

Bela Vista (9)

Mineiros (9)

Rialma (8)

Santo Antônio do Descoberto (8)

Campos Belos (7)

Jaraguá (7)

Novo Gama (7)

Cidade Ocidental (6)

Formosa (6)

Nerópolis (6)

Professor Jamil (6)

Uruaçu (6)

Goiatuba (5)

Pires do Rio (5)

Inhumas (4)

Paraúna (4)

Bom Jesus de Goiás (3)

Carmo do Rio Verde (3)

Ceres (3)

Goiandira (3)

Aragoiânia (2)

Caldas Novas (2)

Catalão (2)

Goianira (2)

Ipameri (2)

Jesúpolis (2)

Montividiu (2)

Niquelândia (2)

Santa Fé de Goiás (2)

Alexânia (1)

Aloândia (1)

Anhanguera (1)

Anicuns (1)

Barro Alto (1)

Britânia (1)

Campestre (1)

Campinorte (1)

Caturaí (1)

Córrego do Ouro (1)

Corumbá de Goiás (1)

Cristalina (1)

Edeia (1)

Faina (1)

Guapó (1)

Iporá (1)

Itaguaru (1)

Minaçu (1)

Morrinhos (1)

Nova Glória (1)

Nova Veneza (1)

Paranaiguara (1)

Piracanjuba (1)

Santa Helena de Goiás (1)

São Luís dos Montes Belos (1)

Vianópolis (1)