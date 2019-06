Cidades Goiás têm 21 mortes por dengue e 51 óbitos em investigação em 2019 Goiânia já registrou três mortes, Anápolis e Inhumas ocupam a segunda e terceira posição com dois óbitos cada

De Janeiro a Maio deste ano, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) já registrou 21 mortes por dengue e 51 óbitos no Estado são investigados por suspeita de relação com a doença. Os dados são referentes à Semana Epidemiológica de 1 a 22. Goiânia ocupa o topo da lista com três mortes e 13 casos suspeitos. Em segundo e terceiro lugar estão Anápolis e Inhumas c...