Goiás soma 23.566 mortes por Covid-19 desde início da pandemia

Goiás tem 23.566 mortos por Covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020. Deste total, 13.439 pessoas eram do sexo masculino e 10.127, do sexo feminino. O estado ainda investiga 509 mortes que podem ter relação com a doença. No estado, a taxa de letalidade do vírus é de 2,72%. De acordo com o boletim desta tarde, Goiás registrou 1.453 novos casos e 33 m...