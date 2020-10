Cidades Goiás sobe para 2º em mortes em ação policial Estado só fica atrás do Amapá considerando os números de janeiro a junho deste ano, segundo dados obtidos pela LAI. Foram 341 mortes, crescimento de 19% dos casos em relação a 2019, quando ocupava a 3ª posição. Roubos e homicídios tiveram queda

A quantidade de mortes por intervenção policial no 1º semestre de 2020 em Goiás é a segunda maior do País, proporcional ao tamanho da população. Goiás tem a taxa de 4,8 mortos em ações policiais a cada 100 mil habitantes neste período, ficando atrás apenas do Amapá, com 8,1. Estes dados eram mantidos em sigilo pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) para n...