Cidades Goiás sobe em ranking de vacinados na primeira dose contra Covid-19 Estado passou de 18º para 13º. Trabalho de atualização de informações continua

Uma semana após o governador Ronaldo Caiado (DEM) cobrar de prefeitos maior rigor com registro de vacinados contra a Covid-19, os números da imunização no Estado evoluíram pouco internamente na proporção de vacinas distribuídas e aplicadas. Apesar disso, pelos dados do Ministério da Saúde (MS), o Estado passou de 18º para 13º em número de aplicações da primeira dose p...