Goiás segue com 14 casos suspeitos do novo coronavírus, diz MS

O Ministério da Saúde divulgou na tarde desta terça-feira (10) que Goiás segue com 14 casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19). No Estado, já foram descartados outros 14 casos. Porém, a prefeitura de Anápolis divulgou que dois dos três casos suspeitos na cidade foram descartados. Nesta segunda-feira (9), a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) informou...