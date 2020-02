Cidades Goiás se prepara para enfrentar o coronavírus Com a confirmação do primeiro caso no País, nível de alerta sobe, mas especialistas dizem não haver motivo para pânico

Após a confirmação do primeiro caso do coronavírus no Brasil nesta quarta-feira (26), as autoridades de saúde aumentam o nível de alerta contra a doença (Covid-19) em Goiás. Para a chefe da Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa) da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Flúvia Amorim, a entrada do vírus em no Estado é uma questão de tempo. “O momento é de alerta sim...