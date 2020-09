Cidades Goiás se aproxima dos 200.000 casos de Covid-19 Estado confirmou 374 casos da doença e 22 mortes nas últimas 24 horas

Com 374 novos casos registrados nas últimas 24 horas, Goiás se aproxima da marca de 200.000 registros de Covid-19. De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgado neste domingo (27), o Estado já acumula 199.998 confirmações da doença. O Estado também contabilizou 22 novos óbitos provocados por complicações do novo coronavírus. Agora, Goiás soma 4.522 mortes. A letalidade está...