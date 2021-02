A imunização contra a Covid-19 segue avançando em Goiás. Em boletim desta quarta-feira (10), a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que são 138.196 doses aplicadas até o momento, 3.735 em um dia. Enquanto isso, os números da doença também seguem avançando.

No acumulado, são 366.584 casos de infecção por coronavírus (Sar-CoV-2) desde o início da pandemia, sendo 2.014 nas últimas 24 horas. Do total de contaminados, a SES diz que 352.113 pessoas estão recuperadas. Outros 311.516 casos suspeitos de infecção pelo vírus seguem em investigação.

O Estado atingiu a marca de 7.797 óbitos confirmados, sendo 30 no último dia. Com o número atual, a taxa de letalidade da doença é de 2,13% em território goiano. Outros 195 óbitos suspeitos de terem relação com a Covid-19 estão sendo investigados.