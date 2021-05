Cidades Goiás se aproxima de 600 mil casos de Covid-19 Nas últimas 24h, Estado confirmou mais 2.164 infecções e 48 mortes em decorrência da doença

Com o acréscimo de 2.164 infecções e 48 mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas, Goiás tem 598.949 casos confirmados e 16.659 óbitos desde o início da pandemia. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (25) pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO). A taxa de letalidade do vírus é de 2,79% no Estado, que ai...