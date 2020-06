O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) neste sábado (6), registrou 347 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 5.720 casos confirmados. Mais 5 mortes foram registradas e o número de vítimas fatais chega a 172.

Segundo a SES, 28.516 casos suspeitos estão em investigação e 13.857 foram descartados. O número de mortes em investigação é de 29 e 284 mortes suspeitas nos municípios goianos foram descartadas.

O portal de divulgação do Estado registra que 151 municípios de Goiás tem casos confirmados, 74 com casos suspeitos e 21 sem suspeitos. Análise do perfil dos casos confirmados aponta que a faixa etária que mais foi atingida, é de pessoas de 30 a 39 anos, seguido por 40 a 49 e em terceiro 20 a 29. Destas confirmações, 51,3% são mulheres e 48,7% homens.