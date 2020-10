Goiás tem, neste domingo, 4.862 mortes causadas pelo coronavírus (Sars-CoV-2). Entre as vítimas, 59% são do sexo masculino e 41% do sexo feminino. De acorco com o boletim divulgado neste domingo (4), a cardiopatia ainda é a comorbidade mais registrada entre os mortos pela infecção. Do total de mortes, 1.731 vítimas informaram ter a doença.

Outras doenças informadas são diabetes, registrada em 1.362 mortes de pacientes que tiveram Covid-19 e em outros 382 casos, os pacientes apresentavam problemas respiratórios diversos. Em 117 casos os pacientes vítimas da doença tinham problemas de saúde que afetavam a imunidade. A taxa de letalidade atual é de 2,25%. Ainda existen 243 óbitos suspeitos em investigação.

O boletim ainda mostra que o total de casos confirmados é de 216.402 no território goiano. Destes, há o registro de 205.860 pessoas recuperadas e 225.823 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados 160.910 casos até o momento. Entre o total de infectados, 47% são do sexo masculino e 52%, do sexo feminino.