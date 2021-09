Os municípios goianos confirmaram 27 novas mortes causadas pela Covid-19 e 1.384 novas infecções da doença, segundo as informações do boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (13) pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

Com a atualização, o Estado chega a 22.945 óbitos registrados de o início da pandemia em decorrência das ações do vírus e 837.851 contaminações. A taxa de letalidade é de 2,74%.

Segundo o boletim, ainda existem 600.000 casos e 488 óbitos suspeitos que estão em investigação pelas autoridades de saúde no Estado.

Vacinação

Levantamento realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 4.388.547 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 2.123.805 pessoas. Esses dados são preliminares e coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde. Até o momento, Goiás já recebeu 8.228.730 imunobiológicos.

UTI

A ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) destinados a pacientes com Covid-19 na rede estadual, em Goiás, está em 50%, nesta segunda-feira (13). As informações são do boletim integrado divulgado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde. Dos 550 leitos implantados, 272 estão ocupados, 6 bloqueados e 272 disponíveis.

Já na rede pública municipal a ocupação dos leitos está em 63,20%, segundo a administração municipal.