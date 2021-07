Goiás confirmou nas últimas 24 horas 31 novas mortes em decorrência da Covid-19. O Estado confirmou, até o momento, 19.994 vítimas da doença. Os dados constam do boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (16) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO).

De ontem para hoje foram registrados 2.120 novos casos, contabilizando 708.697 contaminações desde o registro do primeiro caso em Goiás, há 16 meses.

A taxa de letalidade do vírus é de 2,83%. As autoridades de saúde ainda investigam 519.435 casos e 368 óbitos suspeitos em busca de confirmação da relação com o coronavírus.

Vacinação

Levantamento realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 2.682.172 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 920.429 pessoas. Esses dados são preliminares e coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde.

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 4.418.050 doses de imunizantes, sendo 1.537.780 da CoronaVac, 2.181.470 da AstraZeneca, 549.900 da Pfizer e 148.900 da Janssen.