Goiás se aproxima de 19 mil mortes por Covid Estado ultrapassou os 670 mil casos da doença

Com a confirmação de 27 mortes nas últimas 24 horas, Goiás se aproxima de 19 mil óbitos causados pela Covid-19 desde o início da pandemia. Ao todo, 18.953 pessoas foram vítimas do vírus. Os dados constam no boletim epidemiológico divulgado neste sábado (26) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). De ontem para hoje foram confirmadas mais 951 infecções, totali...