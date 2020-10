Cidades Goiás retoma transplantes de córneas após suspensão devido à pandemia Procedimentos estavam suspensos desde o início do ano. Com 758 pessoas na fila, Estado agora fala em esforço para zerar espera

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) autorizou, nesta quarta-feira (21), a retomada dos procedimentos de transplantes de córneas no território goiano. A nota técnica revê a suspensão que estava vigente desde abril, devido a pandemia de covid-19, com exceção dos casos de urgência. Com 758 pessoas na fila, o Governo estadual agora diz que o objetivo é zera...