A Justiça determinou que o Hospital e Maternidade São Marcos em Itumbiara, na Região Sul de Goiás, retorne ao Estado. A unidade deve ser utilizada no atendimento aos pacientes com o novo coronavírus (Covid-19) no período de enfrentamento à pandemia. A decisão da última sexta-feira (3) é do juiz Sílvio Jacinto Pereira.

Anteriormente, a Justiça já havia decidido pela rescisão da sociedade civil do hospital, onde o patrimônio imóvel doado pelo Estado deveria ser utilizado no atendimento aos pacientes carentes. No entanto, a sentença determinava a reversão do hospital para o Estado com o dever de cumprir os prazos de vigência dos contratos de aluguel referentes a particulares que a direção, irregularmente, havia instalado em suas dependências, o que inviabilizaria o uso imediato da unidade pelo Estado de Goiás.

Com o recurso apresentado pela Procuradoria de Defesa do Patrimônio Público e do Meio Ambiente e da Procuradoria Regional de Itumbiara, foi decidido o retorno do prédio hospitalar ao Estado, possibilitando a realização de novas políticas públicas de saúde.

Em 23 de março em uma live ao POPULAR, o secretário de Estado de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, explicou que esta unidade estava sob avaliação da secretaria. Na época, a pasta não informou a situação em que a estrutura do hospital se encontrava, nem o que precisava ser feito para que ele começasse a fazer atendimentos. Porém, na entrevista, Isamel afirmou que a unidade conta com mais de 200 leitos, sendo que inicialmente 20 seriam Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Em nota, a SES-GO afirmou que “participa desse processo e realiza os trâmites necessários para que a unidade inicie as atividades como hospital estadual de abrangência regional” e que cabe à pasta “tomar providências quanto ao termo de referência, o chamamento público para seleção de organização social (OS) para administração do local e reforma do hospital”.

Procurada, a secretária de saúde da cidade, Maricel Abdala, afirmou que o município tem muito interesse em ter uma unidade de saúde para o tratamento de casos mais graves da doença.