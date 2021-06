Cidades Goiás registrou 52 mortes por Covid-19 de grávidas e puérperas desde o início da pandemia De acordo com a SES-GO, 2.115 mulheres do grupo se infectaram com o coronavírus durante o período

Desde do início da pandemia até, o último dia 15 de maio, Goiás registrou 52 mortes de grávidas e puérperas (que tiveram filhos em até 45 dias) em decorrência da Covid-19. Os dados, que foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) nesta quarta-feira (2), também revelam que, no total, 2.115 mulheres do grupo se infectaram com o coronavírus no mesmo período. De acordo...