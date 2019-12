Cidades Goiás registrou 18 contaminações por postos de combustíveis desde 2013 Número pode parecer pouco, mas vazamentos são de complexidade grave, diz técnico do Ministério Público

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) registrou 18 casos de contaminação do solo e lençol freático por causa de vazamento de postos de combustíveis entre 2013 e novembro de 2019. A maior parte dos casos ocorre por conta do derramamento de reservatórios antigos. Esse é um dos tipos de estabelecimento que poderá ter um licenciamento ambiental declar...