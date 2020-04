Atualizada às 17h54

Goiás registrou, nas últimas 24 horas, mais 14 casos do novo coronavírus (Covid-19). A informação é da superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, Flúvia Amorim, e foi dada durante entrevista concedida para a rádio CBN Goiânia nesta quinta-feira (16). Um novo óbito também foi registrado em Goiânia no mesmo período. Com isto, este número passou de sete para oito. A última vítima de Covid-19 é uma mulher, de 76 anos, que estava internada em um hospital particular. Ela tinha sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Já o Estado, está com 16 mortes causadas pela doença. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informou nesta quinta-feira também que há 318 casos do novo coronavírus (Covid-19). No Estado, há ainda 4.704 casos suspeitos em investigação. Outros 1.826 já foram descartados. No Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) 126 amostras estão em análise.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (2), Aloândia (1), Anápolis (24), Anhanguera (1), Aparecida de Goiânia (7), Aragoiânia (1), Bela Vista de Goiás (1), Bom Jesus de Goiás (1), Caldas Novas (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (2), Faina (1), Formosa (3), Goiandira (1), Goianira (1), Goianésia (17), Goiânia (182), Goiatuba (1), Guapó (1), Itaguaru (1), Itumbiara (8), Jataí (4), Luziânia (8), Montividiu (1), Nerópolis (1), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Paranaiguara (1), Paraúna (1), Pires do Rio (3), Professor Jamil (4), Rialma (3), Rio Verde (13), Santo Antônio do Descoberto (1), São Luís de Montes Belos (2), Senador Canedo (2), Silvânia (1), Trindade (5), Valparaíso de Goiás (6)* e Vianópolis (1).

A SES-GO informa ainda que até o momento o Estado possui 17 pessoas confirmadas com a doença internadas. Deste número, cinco permanecem em unidades da rede estadual e 12 na rede privada. Há ainda 66 casos suspeitos e em investigação que se encontram internados; destes, 38 estão na rede pública e 28 em hospitais privados.

Há, até o momento, 16 óbitos confirmados de residentes de Goiás, sendo nos municípios de Aparecida de Goiânia (1), Goiandira (1), Goiânia (8), Luziânia (2), Paraúna (1), Pires do Rio (1), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1).

Há também quatro óbitos suspeitos em investigação. São eles, nas cidades de Araçu (1) e Goiânia (4). Já foram descartados 24 óbitos nos municípios de Águas Lindas de Goiás (1), Bela Vista de Goiás (1), Bonfinópolis (1), Caldas Novas (1), Edealina (1), Goianésia (1), Goiânia (7), Hidrolândia (1), Inhumas (1), Iporá (1), Itapaci (1), Luziânia (1), Mineiros (1), São Francisco de Goiás (1), São Luís de Montes Belos (1), Senador Canedo (1), Uruaçu (1) e Valparaíso de Goiás (1).

Os números são dinâmicos, conforme ressalta a SES-GO. Os dados são referentes até as 15h de quinta-feira.