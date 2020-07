Nas últimas 24 horas foram inseridas 3.400 novas confirmações do novo coronavírus. Destes, 102 são mortes de pessoas que foram infectadas pelo vírus SARS-CoV-2. Ao todo, Goiás tem nesta quinta-feira (23), 50.915 testes positivos da doença, sendo 1.295 mortes.

Goiás ainda tem 110.477 casos suspeitos sendo investigado em todos os municípios do estado. Ainda existem 48.713 suspeitas que já foram descartadas depois de análises laboratoriais. O número de pessoas curadas chegou a 44.469. Entre os infectados, 25.548 são mulheres e 25.367 são homens.

A comorbidade mais informada entre os infectados ainda é a cardiopatia, com 2.577 registros. Depois aparece a diabetes, com 1.914 casos. Doenças pulmonares aparece em terceiro, com 994 casos e doenças que reduzem a imunidade aparece em quarto, com 302 registros.

Considerando apenas as mortes, Goiás tem 1.295 casos. Isso significa que a taxa de letalidade é de 2,54%. A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) ainda informou que existem 68 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 716 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Das 246 cidades, apenas 14 ainda não tem confirmação de casos da doença: Água Limpa, Aporé, Campinaçu, Damianópolis, Davinópolis, Lagoa Santa, Marzagão, Nova Roma, Novo Planalto, Pilar de Goiás, São Domingos, São Miguel do Passa Quatro, Sítio D’Abadia e Trombas.