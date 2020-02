Cidades Goiás registra quinta represa rompida em apenas dois meses Barramento localizado no município de Água Limpa, no Sul do Estado, cedeu na tarde de quinta-feira. Correnteza arrastou ponte que ligava duas fazendas

Uma represa localizada em uma fazenda que fica à margens da GO-210, entre os municípios de Água Limpa de Goiás e Buriti Alegre, no Sul do Estado, se rompeu por causa das chuvas da tarde desta quinta-feira (27). Ninguém ficou ferido e, até ontem nenhum dano mais grave havia sido registrado. É o quinto barramento que se rompeu em apenas dois meses no Estado. De aco...