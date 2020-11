Cidades Goiás registra quatro mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas Total acumulado no Estado está em 267.661 casos confirmados e 6.034 mortes

Goiás registrou quatro mortes por Covid-19 e 23 novos casos da doença, neste domingo (15). De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, o total acumulado no Estado está em 267.661 casos confirmados e 6.034 mortes. 258.129 pessoas se recuperaram da doença. Ainda de acordo com a pasta, há, no Estado, 242.837 casos suspeitos em investigação, e outr...