Em nova atualização, Goiás soma mais 1.981 casos de infecção por coronavírus (Sars-CoV-2). O boletim divulgado na tarde desta quinta-feira (22) mostra que já são 243.727 casos da doença.

Do total de infectados, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) aponta que 233.453 pessoas estão recuperadas. De acordo com a SES, ainda há 239.670 casos de infecção suspeitos.

Dos infectados, 5.491 faleceram em razão da doença, sendo 19 confirmações nas últimas 24h. Com o total de óbitos, a taxa de letalidade da doença em Goiás é de 2,25%.

Os registros de infecções no Estado mostram que há maior incidência na faixa etária dos 20 aos 50 anos. Apesar disso, as mortes estão concentradas entre os idosos, com maior registro entre pacientes com idades entre 60 a 80 anos, mostra o painel da SES.