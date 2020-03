Atualizada às 10h.

Confirmada na manhã desta quinta-feira (26) a primeira morte em Goiás pelo novo coronavírus. A vítima é uma idosa de 66 anos, hipertensa, diabética e que estava com dengue. Ela morava em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). As informações são da TV Anhanguera.

Segundo informações preliminares, o quadro dela se agravou durante a noite evoluindo para a morte. Até o final da noite desta quarta-feira (25), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) confirmava por critério laboratorial 35 casos da doença no Estado.