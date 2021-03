Cidades Goiás registra novo recorde com 4.359 casos de coronavírus nas últimas 24h Até o momento foram confirmados 8.545 óbitos, o que significa uma taxa de letalidade de 2,13%

Chegou a 4.359 os casos de covid-19 em Goiás nas últimas 24 horas, nesta terça-feira (2). Este é o maior número registrado desde o início da pandemia, quando o recorde era de 4.128 contabilizado no dia 18 de agosto do ano passado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o total de casos positivos no Estado chegou a 401.134 no boletim desta terça-feira (2).&n...