Cidades Goiás registra mais de 2 mil mortes por Covid-19 Goiás já é o 2º estado do Centro-Oeste com o maior número de mortes por coronavírus

O Estado de Goiás já tem 2.008 mortes de Covid-19 até este sábado (08). Apenas nas últimas 24 horas foram registradas 34 mortes e 1.438 novos casos da doença no Estado. Ao todo, são 84.712 casos da doença. Goiás é o 2º estado do Centro-Oeste com o maior número de mortes por coronavírus. A taxa de letalidade do vírus aqui é de 2,37%. A Secretaria Estadu...