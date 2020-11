Goiás tem 6.159 mortes causadas por Covid-19 nesta quinta (19). O boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) mostra que 52 registros foram inseridos nas plataformas de contagem nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença é de 2,27%. Ainda existem 230 óbitos suspeitos que estão em investigação. Do total de mortos, 59% são pessoas do sexo masculino e 41%, do sexo feminino.

A SES-GO ainda informou no boletim que o total de pessoas que testaram positivo para a doença chegou a 271.633, com mais 1.169 registros feitos pelos municípios nas últimas 24 horas. Destes, mais de 127 mil, o que representa 47% do total, são de pessoas do sexo masculino e mais de 144 mil, ou 53%, de pessoas do sexo feminino.

O total de pessoas recuperadas é de 261.705, mas ainda existem 244.873 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados 191.344 casos depois de exames no estado.