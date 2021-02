Os municípios goianos registraram mais 14.423 pessoas vacinadas contra a Covid-19 nas últimas 24 horas. Com o acréscimo, são 152.619 doses de vacinas aplicadas em todo o Estado. A doença, por sua vez, também avança, com 1.931 infecções e 37 óbitos confirmados em um dia.

O boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SES) aponta que são 368.514 casos da doença causada pelo coronavírus (Sar-CoV-2) desde o início da pandemia. Do total, a SES diz que 353.563 pessoas estão recuperadas. Outros 312.721 casos suspeitos de infecção pelo vírus seguem em investigação.

Com 37 óbitos confirmados nas últimas 24h, a doença já vitimou 7.834 pessoas em Goiás. Com isso, a taxa de letalidade da doença é de 2,13% em território goiano. Há 195 óbitos suspeitos de terem relação com Covid-19 estão sendo investigados.