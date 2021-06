Goiás registrou 1.653 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o estado passa a ter 654.814 testes positivos da doença desde o início da pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2). O boletim divulgado na tarde deste sábado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que deste total, 623.438 pessoas já estão recuperadas. Ainda existem 486.359 casos suspeitos em investigação e outros 285.616 já foram descartados.

De acordo com a pasta, o total de mortes pela doença chegou a 18.455 neste sábado, com mais 55 casos cadastrados nas plataformas de contagem nas últimas 24 horas, isso significa uma taxa de letalidade de 2,82%. A SES-GO também informou que ainda apura as circunstâncias de 349 óbitos considerados suspeitos.​

Vacina

Referente à primeira dose, a SES-GO informa que foram aplicadas 1.965.638 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 685.713 pessoas. Esses dados são preliminares e coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde. Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 3.403.830 doses de imunizantes, sendo 1.408.580 da CoronaVac, 1.721.470 da AstraZeneca e 273.780 da Pfizer.