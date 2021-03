Cidades Goiás registra maior número de mortes diárias por Covid-19 desde o início da pandemia Dados do Estado ficaram represados no último dia, sem registro de óbitos, mas atualização do início da tarde desta quarta-feira (03) mostra 169 novos casos fatais da doença

Goiás registrou 169 mortes por Covid-19 em menos de 24 horas, conforme consta em atualização desta quarta-feira (03) no portal mantido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). A marca é um novo recorde negativo da pandemia no Estado, ultrapassando a maior marca diária de mortes anterior, registrada em 18 de agosto do ano passado, quando os municípios goianos confirmaram 1...